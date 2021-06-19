Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?

А вот шотландцы молодцы — бились и увезли с «Уэмбли» ничью.

Чемпионат Европы. Группа D

Англия — Шотландия — 0:0

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунс, Мингс, Шоу, Фоден (Грилиш, 63), Райс, Филлипс, Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).

Шотландия: Маршалл, Мактоминай, Хэнли, Тирни, О`Доннел, Гилмор (Армстронг, 76), Макгинн, Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).

Предупреждения: Макгинн, 16. О`Доннел, 87.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес (оба — Испания), Мели, Валери (оба — Италия).

18 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 20306 зрителей.

Перед матчем Англии и Шотландии все вспоминали их игру на Евро-1996 и великий гол Пола Гаскойна. Это был один из тех моментов, которые, если ты видел их в прямом эфире, врезаются в память навсегда. Прошло 25 лет, но, например, я четко помню без гугления и проверки в Википедии, что смотрел этот матч на даче по черно-белому «Рекорду» и болел за шотландцев — просто по привычке всегда поддерживать андердогов во встрече, где не играет любимая команда. Но не восхититься волшебством Газзы было нельзя.

А на следующий день Россия влетела Германии — 0:3, в том самом матче, когда Александр Мостовой и Игорь Колыванов сначала запороли отличные шансы, Юрий Ковтун чуть не убил Дитера Айльтса, а Юрген Клинсманн нарисовал шедевральный гол «шведкой» в девятку. В тот же день, кстати, в России был первый тур выборов президента, Борис Ельцин против Геннадия Зюганова...

А еще великая песня Football Coming Home, ставшая гимном того турнира и которую английские фанаты поют до сих пор.

Вся эта минутка ностальгии — вовсе не приступ графомании. 25 лет — целая вечность. Однако есть вещи, которые остаются неизменными. Например, игра сборной Шотландии. Конечно, можно отказаться от ветхозаветных 4-4-2 и перейти на куда более модную 3-5-2. Можно поставить в тройку центральных защитников хавбека Скотта Мактоминая, чтобы он помогал начинать атаки и продвигал мяч вперед за счет дриблинга. Можно не грузить мяч в штрафную при первой удобной возможности, а разыгрывать его чуть тщательнее и терпеливее (хотя ближе к концу матча с Чехией шотландцы включили старый добрый «миксер»).

Но суть остается та же, что четверть века назад — простая и бесхитростная. В принципе, это даже вызывает симпатию, как и любой отголосок старых добрых времен, когда лето и каникулы были целой жизнью. Добавьте сюда страсть и боевитость, философию «биться-бороться», и симпатия станет еще более сильной. «Храброе сердце» на футбольном поле с Энди Робертсоном в роли Мела Гибсона — во всяком случае, лицо у капитана шотландцев перед матчем было такое, будто он реально собрался убивать и умирать.

И вот эту вот прекрасную, но олдскульную Шотландию Англия не то что не смогла обыграть — она даже не была близка к победе. Удар Джона Стоунса в штангу после углового в начале матча да попытка Мэйсона Маунта в начале второй половины — вот и все, что показали англичане в атаке. Хорошо, статистический аккаунт в Twitter The xG Philosophy насчитал у Англии 1,72 xG, тогда как у Шотландии — 0,99. Но счет на табло — 0:0.

И это при том, что все последние годы команды типа Шотландии англичане обыгрывали совершенно спокойно, проходя отборочные турниры на одном дыхании. В том же отборе на ЧМ-2018 они разгромили своих соседей на «Уэмбли» — 3:0 (в Глазго, правда, была ничья 2:2).

Нулевая ничья с Шотландией вместе с довольно тоскливой игрой против Хорватии в первом туре заставляет задаться вопросом — насколько эта Англия готова к турниру? Понятно, что из группы команда Гарета Саутгейта выйдет — 4 очка являются для этого практически гарантией, если только не случится какого-то невероятного сюжета в последнем туре. Но вот дальше перспективы весьма туманны.