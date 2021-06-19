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Англия провела второй слабый матч подряд. Ее еще можно считать фаворитом Евро?

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:35
18 июня. Лондон. Англия — Шотландия — 0:0. Две британские сборные разошлись миром. Фото AFP
18 июня. Лондон. Англия — Шотландия — 0:0. Две британские сборные разошлись миром. Фото AFP
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А вот шотландцы молодцы — бились и увезли с «Уэмбли» ничью.

Чемпионат Европы. Группа D
Англия — Шотландия — 0:0
Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунс, Мингс, Шоу, Фоден (Грилиш, 63), Райс, Филлипс, Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).
Шотландия: Маршалл, Мактоминай, Хэнли, Тирни, О`Доннел, Гилмор (Армстронг, 76), Макгинн, Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86).
Предупреждения: Макгинн, 16. О`Доннел, 87.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Санчес Мартинес (оба — Испания), Мели, Валери (оба — Италия).
18 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли». 20306 зрителей.

15&nbsp;июня 1996 года. Лондон. Шотландия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:2. Пол Гаскойн&nbsp;&mdash; на&nbsp;газоне.Помните супергол Гаскойна шотландцам? До Евро-96 его называли «неотесанным пьяным придурком», после — гением

Перед матчем Англии и Шотландии все вспоминали их игру на Евро-1996 и великий гол Пола Гаскойна. Это был один из тех моментов, которые, если ты видел их в прямом эфире, врезаются в память навсегда. Прошло 25 лет, но, например, я четко помню без гугления и проверки в Википедии, что смотрел этот матч на даче по черно-белому «Рекорду» и болел за шотландцев — просто по привычке всегда поддерживать андердогов во встрече, где не играет любимая команда. Но не восхититься волшебством Газзы было нельзя.

А на следующий день Россия влетела Германии — 0:3, в том самом матче, когда Александр Мостовой и Игорь Колыванов сначала запороли отличные шансы, Юрий Ковтун чуть не убил Дитера Айльтса, а Юрген Клинсманн нарисовал шедевральный гол «шведкой» в девятку. В тот же день, кстати, в России был первый тур выборов президента, Борис Ельцин против Геннадия Зюганова...

А еще великая песня Football Coming Home, ставшая гимном того турнира и которую английские фанаты поют до сих пор.

Вся эта минутка ностальгии — вовсе не приступ графомании. 25 лет — целая вечность. Однако есть вещи, которые остаются неизменными. Например, игра сборной Шотландии. Конечно, можно отказаться от ветхозаветных 4-4-2 и перейти на куда более модную 3-5-2. Можно поставить в тройку центральных защитников хавбека Скотта Мактоминая, чтобы он помогал начинать атаки и продвигал мяч вперед за счет дриблинга. Можно не грузить мяч в штрафную при первой удобной возможности, а разыгрывать его чуть тщательнее и терпеливее (хотя ближе к концу матча с Чехией шотландцы включили старый добрый «миксер»).

Но суть остается та же, что четверть века назад — простая и бесхитростная. В принципе, это даже вызывает симпатию, как и любой отголосок старых добрых времен, когда лето и каникулы были целой жизнью. Добавьте сюда страсть и боевитость, философию «биться-бороться», и симпатия станет еще более сильной. «Храброе сердце» на футбольном поле с Энди Робертсоном в роли Мела Гибсона — во всяком случае, лицо у капитана шотландцев перед матчем было такое, будто он реально собрался убивать и умирать.

И вот эту вот прекрасную, но олдскульную Шотландию Англия не то что не смогла обыграть — она даже не была близка к победе. Удар Джона Стоунса в штангу после углового в начале матча да попытка Мэйсона Маунта в начале второй половины — вот и все, что показали англичане в атаке. Хорошо, статистический аккаунт в Twitter The xG Philosophy насчитал у Англии 1,72 xG, тогда как у Шотландии — 0,99. Но счет на табло — 0:0.

И это при том, что все последние годы команды типа Шотландии англичане обыгрывали совершенно спокойно, проходя отборочные турниры на одном дыхании. В том же отборе на ЧМ-2018 они разгромили своих соседей на «Уэмбли» — 3:0 (в Глазго, правда, была ничья 2:2).

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден.Англия и Чехия почти обеспечили себе место в плей-офф. А вот Хорватия без победы над Шотландией покинет Евро

Нулевая ничья с Шотландией вместе с довольно тоскливой игрой против Хорватии в первом туре заставляет задаться вопросом — насколько эта Англия готова к турниру? Понятно, что из группы команда Гарета Саутгейта выйдет — 4 очка являются для этого практически гарантией, если только не случится какого-то невероятного сюжета в последнем туре. Но вот дальше перспективы весьма туманны.

Англия — Шотландия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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