Германия провалила второй турнир подряд. Данке, Лев, и до свидания

А Англия на пути к финалу Евро-2020 на «Уэмбли».

Евро-2020. 1/8 финала

Англия — Германия — 2:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 75 (1:0). Кейн, 86 (2:0).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Стерлинг, Сака (Грилиш, 69), Шоу, Кейн.

Германия: Нойер, Хуммельс, Гинтер (Эмре Джан, 87), Рюдигер, Киммих, Горецка, Кроос, Хаверц, Мюллер (Мусиала, 90+2), Гозенс (Сане, 88), Вернер (Гнабри, 68).

Предупреждения: Райс, 8. Гинтер, 25. Филлипс, 45. Гозенс, 72. Магуайр, 77.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (оба — Испания).

29 июня. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Это был не просто матч 1/8 финала. Примерно как для «Спартака» и ЦСКА матч в РПЛ — вроде как очередной тур и на кону три очка, а на самом деле значимость куда выше.

Так и для Англии с Германией противостояние на любом уровне и в любом состоянии — нечто особенное. Корни уходят далеко, а одним из самых ярких моментов, конечно, был финал ЧМ-1966 с крайне спорным голом англичан. Мяч тогда ударился то ли в линию ворот, то ли за ней, а советский судья на линии Тофик Бахрамов взял сторону англичан и тем вошел в историю.

Тот титул так и остается для Англии единственным на ЧМ и ЧЕ, в то время как у заклятых соперников уже семь. Надо догонять.

Статистику перед матчем вообще можно вертеть как в одну, так и в другую сторону. Немцы, скажем, на «Уэмбли» не проигрывали с 1975 года — семь побед и одна ничья. В том числе на ЧЕ-1996 по пенальти, когда решающим стал промах нынешнего главного тренера британцев — Гарета Саутгейта.

Зато общий баланс встреч в пользу «Трех львов»: 16 побед, 7 ничьих и 13 поражений. Чаще «Бундестим» не обижал никто.

А особенно пугали немцев свежие данные. В последних девяти матчах их команда пропустила 15 голов, тогда как англичане — только 1. Попробуй, взломай этот бетон. Тем более что Саутгейт замешал его покрепче, впервые на этом Евро выставив трех центральных защитников — Уокера, Магуайра и Стоунса. Болельщики и без того стонали, что родоначальники футбола играют очень уныло, а тут они еще укрепили бастионы.

В стартовом составе Саутгейт сделал одно изменение по сравнению с игрой с Чехией — Триппьер вместо Грилиша. Йоахим Лев после неудачного матча с Венгрией пошел на более серьезные перестановки: Горецка, выздоровевший Мюллер и Вернер вместо Гюндогана, Сане и Гнабри.

Если кто-то ждал продолжения голевого пиршества понедельника (Хорватия — Испания и Франция — Швейцария), то его ждало разочарование. Но слишком уж высока цена ошибки в матче, где проигрывать нельзя ни в коем случае. И с Евро вылетаешь, еще и в историческом противостоянии уступаешь. В итоге форварды Вернер и Кейн на двоих в первом тайме коснулись мяча всего 21 раз.

Немцы попробовали сразу задавить соперника, и Горецка едва не вывалился один на один — не хватило скорости, и Райс ценой желтой карточки завалил оппонента. А еще в одном эпизоде Вернер выскакивал один на один, но мы уже привыкли к низкой реализации форварда «Челси».

Англичане атаковали понастойчивее, постабильнее. Но самый лучший шанс получили в добавленное к первому тайму время, когда Мюллер «привез» острейшую контратаку на свои ворота — Хуммельс каким-то чудом опередил Кейна.

Первый тайм показался скучноватым, но это пока мы не увидели второй. Там вообще пошли шахматы. Оставалось вдохновляться только нервом игры и тем напряжением, что висело в воздухе.

Так продолжалось до 75-й минуты, когда англичане идеально вспороли защиту «Бундестим» в три передачи. А точку поставил Стерлинг — автор трех первых голов Англии на Евро.

Только после этого стало действительно зрелищно и весело. И как же не реализовал свой момент Мюллер! Акела, которого списали после ЧМ-2018, но вернули на Евро-2020, промахнулся.

Вместо 1:1 почти тут же немцы получили 0:2 — свой шанс подкараулил Кейн.

Англия идет дальше. Возможно, к финалу на «Уэмбли» — у «Трех львов» по-прежнему ноль пропущенных мячей. А Германия провела второй подряд неудачный турнир — на ЧМ-2018 команда даже не вышла из группы. Леву не помогло ни омоложение состава, ни последовавшее затем возвращение ветеранов — Хуммельса и Мюллера.

Пытаться преодолеть кризис теперь будет Ханс-Дитер Флик. Интересно, кто потащит вперед эту команду, где все вроде неплохие ребята, но орлов что-то не видно. И потащит ли ее кто-то вообще.

А Лев после 15 лет работы покидает сборную. С титулом чемпиона мира-2014, бронзой ЧМ-2010, финалом Евро-2008 и полуфиналами Евро-2012 и Евро-2016.

Данке и ауф видерзейн, Йоги.