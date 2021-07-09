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Зинченко и Шевченко сфотографировались с близняшками, попавшими в трансляцию матча Украины на Евро

17:15
Андрей Шевченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Андрей Шевченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник национальной команды Александр Зинченко сфотографировались с девочками-близняшками, которые попали в кадр трансляции матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).

Мария и Милана Гусак провожали сборную Украины из Рима, где команда играла с англичанами. Шевченко сфотографировался с девочками и украинским флагом, а Зинченко оставил им автограф.

Андрей Шевченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Андрей Шевченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram
Александр Зинченко с близняшками Марией и Миланой Гусак. Фото Instagram

Сборная Англии обыграла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020, где победила Данию (2:1 д.в.). В финале турнира англичане встретятся с Италией, матч состоится в Лондон в воскресенье, 11 июля (начало — 22.00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу
Колумбия

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ-S4nNnPK4/

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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