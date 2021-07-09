Зинченко и Шевченко сфотографировались с близняшками, попавшими в трансляцию матча Украины на Евро
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и полузащитник национальной команды Александр Зинченко сфотографировались с девочками-близняшками, которые попали в кадр трансляции матча 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия (0:4).
Мария и Милана Гусак провожали сборную Украины из Рима, где команда играла с англичанами. Шевченко сфотографировался с девочками и украинским флагом, а Зинченко оставил им автограф.
Сборная Англии обыграла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020, где победила Данию (2:1 д.в.). В финале турнира англичане встретятся с Италией, матч состоится в Лондон в воскресенье, 11 июля (начало — 22.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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