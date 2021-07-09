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Помощник Черчесова подтвердил расторжение контракта с тренерским штабом

17:01
Владимир Паников (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Паников (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер сборной России по физической подготовке Владимир Паников подтвердил, что контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым и его штабом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Да, с тренерским штабом сегодня расторгли контракт. Все по обоюдному соглашению. Разглашать (финансовые детали) я не буду», — цитирует Паникова РИА «Новости» 9 июля.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210709/futbol-1740640951.html

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Евгений Петров все материалы автора

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