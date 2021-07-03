Жена Карпина сделала прогноз на победителя Евро-2020
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина сделала прогноз на победителя чемпионата Европы.
«Дания. Это было бы неожиданно и интересно», — написала в сторис своего Instagram Карпина, отвечая на вопрос о возможном победителе Евро-2020.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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