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Магистр «Что? Где? Когда?» объяснил провал сборной России на Евро-2020 отстранением Дзюбы после интимного видео

22:35
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский телеведущий и продюсер, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» представил свою версию неудачи российских футболистов на чемпионате Европы 2020 года.

— Как правильно относиться к тому, что произошло сейчас? Кто-то кричит, что Черчесов получает 2,5 миллиона, кто-то философски говорит, что футбол не наш вид спорта.

Артем Дзюба, Станислав Черчесов и&nbsp;Андрей Козлов.«Меня не раздражает, сколько денег у Черчесова. Но он сделал ошибку, отстранив Дзюбу за то видео«

— Я вообще никогда не считаю чужие деньги. Меня как-то не раздражает, сколько денег у Абрамовича, Черчесова. Не берусь я сравнивать зарплату примы-балерины Большого театра и самого выдающегося слесаря. У меня болит сердце за нищету, это правда. Где могу, помогаю. Никогда, по крайней мере поименно, об этом не рассказывал. То, что называется благотворительностью, должно быть тихим.

Но, мне кажется, Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Тему (Артема Дзюбу. — Прим. «СЭ») на два матча после того видео. Вопрос не в том, было ли за что. Я себя представляю игроком сборной России и думаю: если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его отстраняют не по игре, а за что-то другое... И команда стала распадаться. Мы видели этот процесс. В Турции они сразу проиграли без него. А в сборной был один организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать единый организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка.

Сборная России с тремя очками заняла последнее место в своей группе на Евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина 0
Англия 1
1-й тайм

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия 1
Дания 2
Матч завершен

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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