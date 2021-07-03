Магистр «Что? Где? Когда?» объяснил провал сборной России на Евро-2020 отстранением Дзюбы после интимного видео

Российский телеведущий и продюсер, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» представил свою версию неудачи российских футболистов на чемпионате Европы 2020 года.

— Как правильно относиться к тому, что произошло сейчас? Кто-то кричит, что Черчесов получает 2,5 миллиона, кто-то философски говорит, что футбол не наш вид спорта.

— Я вообще никогда не считаю чужие деньги. Меня как-то не раздражает, сколько денег у Абрамовича, Черчесова. Не берусь я сравнивать зарплату примы-балерины Большого театра и самого выдающегося слесаря. У меня болит сердце за нищету, это правда. Где могу, помогаю. Никогда, по крайней мере поименно, об этом не рассказывал. То, что называется благотворительностью, должно быть тихим.

Но, мне кажется, Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Тему (Артема Дзюбу. — Прим. «СЭ») на два матча после того видео. Вопрос не в том, было ли за что. Я себя представляю игроком сборной России и думаю: если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его отстраняют не по игре, а за что-то другое... И команда стала распадаться. Мы видели этот процесс. В Турции они сразу проиграли без него. А в сборной был один организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать единый организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка.