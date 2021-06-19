Зелиньски оценил шансы сборной Польши в матче против Испании
Полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски оценил шансы своей команды в матче против Испании.
«Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит играть. Испания — одна из лучших сборных в Европе, это один из фаворитов Евро-2020. Матч с испанцами станет для нас испытанием, но я верю, что мы можем достичь хорошего результата, если сохраним концентрацию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Зелиньски.
Матч Испания — Польша состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024463--spain-vs-poland/
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