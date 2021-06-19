Заболотный: «Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло»
Форвард сборной России Антон Заболотный поделился мнением о подготовке к матчу 3-го тура Евро-2020 против Дании.
«Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло. У нас есть свой внутренний настрой, мы сами знаем как готовиться. Разницы нет, когда лететь в Копенгаген. Подготовка не меняется, просто будет предыгровая тренировка в Новогорске. В Петербурге было не просто из-за ограничений», — сказал Заболотный.
Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск. Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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