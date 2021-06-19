Заболотный: «Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло»

Форвард сборной России Антон Заболотный поделился мнением о подготовке к матчу 3-го тура Евро-2020 против Дании.

«Видел послание Бузовой, но оно никак не повлияло. У нас есть свой внутренний настрой, мы сами знаем как готовиться. Разницы нет, когда лететь в Копенгаген. Подготовка не меняется, просто будет предыгровая тренировка в Новогорске. В Петербурге было не просто из-за ограничений», — сказал Заболотный.

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск. Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.