Юрий Семин: «У сборной Украины есть свои козыри, чтобы обыграть Англию»
Экс-тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча ? финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
«У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию. Им нужно показать свою лучшую игру и характер сегодня. Лидеры должны проявить себя в этом матче. Я считаю, что Малиновский и Зинченко — ключевые игроки в сборной. Именно они должны брать игру на себя.
Англия не является тем соперником, которого невозможно обыграть. Англичанам очень сложно даются забитые мячи на этом чемпионате. Уверен, что Андрей Шевченко правильно настроит ребят на игру, даст им заряд эмоций. Думаю, что мы увидим матч двух равных команд», — сказал Семин «СЭ».
Матч Украина — Англия пройдет сегодня, 3 июля, в Риме. Начало в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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