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Форвард сборной Чехии Шик атакует рекорд Бароша

14:17
Патрик Шик. Фото AFP
Патрик Шик. Фото AFP
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В четырех матчах Евро-2020 Патрик Шик забил четыре гола. Сейчас форвард сборной Чехии делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с уже вылетевшими французом Каримом Бензема, бельгийцем Ромелу Лукаку и шведом Эмилем Форсбергом.

Лидер — португалец Криштиану Роналду — тоже выступление на чемпионате уже завершил. В сегодняшнем матче с Данией Шик может не только догнать Роналду, но и повторить чешский рекорд результативности на одном Евро, который принадлежит Милану Барошу, забившему в 2004 году пять мячей.

3 июля в Баку Чехия сыграет с Данией в матче 1/4 финала Евро-2020, начало встречи — в 19.00 (мск).

Лучшие бомбардиры сборной Чехии на чемпионатах Европы:

Игрок

Голы по турнирам

Голы

Милан Барош

2004 — 5

5

Владимир Шмицер

1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1

4

Патрик Шик

2020 — 4

4

Зденек Негода

1976 — 1, 1980 — 2

3

Ян Коллер

2004 — 2, 2008 — 1

3

Карел Поборски

1996 — 1, 2000 — 1

2

Марек Хайнц

2004 — 2

2

Петр Йирачек

2012 — 2

2

Вацлав Пиларж

2012 — 2

2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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