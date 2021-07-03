Форвард сборной Чехии Шик атакует рекорд Бароша
В четырех матчах Евро-2020 Патрик Шик забил четыре гола. Сейчас форвард сборной Чехии делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира с уже вылетевшими французом Каримом Бензема, бельгийцем Ромелу Лукаку и шведом Эмилем Форсбергом.
Лидер — португалец Криштиану Роналду — тоже выступление на чемпионате уже завершил. В сегодняшнем матче с Данией Шик может не только догнать Роналду, но и повторить чешский рекорд результативности на одном Евро, который принадлежит Милану Барошу, забившему в 2004 году пять мячей.
3 июля в Баку Чехия сыграет с Данией в матче 1/4 финала Евро-2020, начало встречи — в 19.00 (мск).
Лучшие бомбардиры сборной Чехии на чемпионатах Европы:
|
Игрок
|
Голы по турнирам
|
Голы
|
Милан Барош
|
2004 — 5
|
5
|
Владимир Шмицер
|
1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1
|
4
|
Патрик Шик
|
2020 — 4
|
4
|
Зденек Негода
|
1976 — 1, 1980 — 2
|
3
|
Ян Коллер
|
2004 — 2, 2008 — 1
|
3
|
Карел Поборски
|
1996 — 1, 2000 — 1
|
2
|
Марек Хайнц
|
2004 — 2
|
2
|
Петр Йирачек
|
2012 — 2
|
2
|
Вацлав Пиларж
|
2012 — 2
|
2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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