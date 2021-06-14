Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ярмоленко выразил недовольство игрой Марлоса в матче Голландия — Украина

17:33
Теги:

Между игроками сборной Украины Андреем Ярмоленко и Марлосом возник конфликт, сообщил украинский журналист Артем Франков в эфире канала «Футбол 3».

По его словам, Ярмоленко высказал претензии Марлосу в раздевалке за его игру в матче с Голландией (2:3). В частности, он выразил недовольство его хаотичными перемещениями и невыдерживанием позиции.

Марлос по ходу матча заменил травмированного Александра Зубкова. Позднее вместо натурализованного бразильца на поле вышел Николай Шапаренко.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19549
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Бузова расплакалась в прямом эфире после вопроса о коньяке от Губерниева
Путин указал на некорректное поведение корреспондента NBC во время интервью
Видео: Как Глюкоза отметила день рождения и кого пригласила
Польская полиция начала патрулировать улицы Петербурга на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи