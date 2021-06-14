Между игроками сборной Украины Андреем Ярмоленко и Марлосом возник конфликт, сообщил украинский журналист Артем Франков в эфире канала «Футбол 3».

По его словам, Ярмоленко высказал претензии Марлосу в раздевалке за его игру в матче с Голландией (2:3). В частности, он выразил недовольство его хаотичными перемещениями и невыдерживанием позиции.

Марлос по ходу матча заменил травмированного Александра Зубкова. Позднее вместо натурализованного бразильца на поле вышел Николай Шапаренко.