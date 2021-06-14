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Польша — Словакия, Евро-2020: во сколько начало и где смотреть матч

17:30
Cборная Польши сыграет против Словакии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Фото Twitter
Cборная Польши сыграет против Словакии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Фото Twitter
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Сегодня, 14 июня, сборная Польши сыграет против Словакии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе Е, вместе со сборными Испании и Швеции. В рамках Евро Польша и Словакия встречались дважды в 1995 году и обменялись победами.

За матчем Польша — Словакия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Польша — Словакия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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