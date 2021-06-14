Польша — Словакия, Евро-2020: во сколько начало и где смотреть матч
17:30
Сегодня, 14 июня, сборная Польши сыграет против Словакии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе Е, вместе со сборными Испании и Швеции. В рамках Евро Польша и Словакия встречались дважды в 1995 году и обменялись победами.
За матчем Польша — Словакия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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