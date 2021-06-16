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«Все, как мы любим». Реакция Антона Миранчука на гол брата в ворота финнов

17:37
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Полузащитник Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на чемпионате Европы. Он отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии.

Родной брат Алексея — Антон Миранчук — следил за этим моментом по телевизору.

Счет в матче, который проходит в Санкт-Петербурге, — 1:0 в пользу россиян.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи