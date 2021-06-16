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Доктор Лю — о травме Фернандеса: «В случае перелома может получить инвалидность»

17:34
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Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь в беседе с «СЭ» прокомментировал травму защитника сборной России Марио Фернандеса, которую он получил в матче Евро-2020 против Финляндии.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Неудачное падение Марио Фернандеса.Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

«Тут смотря что: ушиб или перелом, — сказал доктор Лю «СЭ». — Обычно, если травма грудного отдела, бывает компрессионный перелом. Если ушиб, то грыжа диска. Такие травмы не мешают будущему в футболе. Если, не дай бог, это не компрессионный перелом, а перелом позвонка, нарушение спинного мозга, тогда это уже серьезно. Может, даже получить инвалидность. Если нарушается спинной мозг, можно потерять чувствительность нижних конечностей. Если ушиб или компрессионном перелом, то ничего страшного. Но, если сильный ушиб, то в течение недели он не сможет вернуться на футбольное поле».

Как сообщила пресс-служба сборной, у Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи