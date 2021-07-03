Вратарь сборной Чехии: «В нас никто не верил, но мы сплотились и показали хороший футбол»
Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик оценил выступление команды на Евро-2020. Чехи уступили в четвертьфинале команде Дании (1:2).
«Мы проиграли и должны покинуть турнир, но я должен сказать, что горжусь командой. После нашей игры — особенно во втором тайме — мы можем ехать домой с высоко поднятой головой, ведь мы оставили все силы на поле.
В нас никто не верил, но мы сплотились и показали хороший футбол. У нас прекрасный командный дух, эта сборная действительно особенная. Когда пройдет немного времени, то мы, полагаю, будем вспоминать этот турнир с положительными эмоциями.
Я хотел бы поблагодарить команду за веру в меня. Ребята помогли мне набрать форму. Иначе я бы не сыграл на этом турнире», — цитирует Вацлика сайт УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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