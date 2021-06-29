Во второй раз в истории чемпион мира и чемпион Европы вылетели до полуфинала Евро
В 1/8 финала Евро-2020 поражения потерпели действующие чемпионы мира и Европы. Сначала португальцы завершили защиту титула, уступив Бельгии, а затем французы по пенальти проиграли сборной Швейцарии.
Лишь один раз в истории на чемпионате Европы, на который приехали победители мирового и континентального первенств никто из них не пробирался в четвертьфинал. Случилось это в 2008 году, когда итальянцы и греки не сумели выбраться из своих групп.
Случаи, когда на чемпионате Европы играли действующие чемпионы мира и Европы
|
Турнир
|
Статус
|
Команда
|
Стадия вылета
|
1976
|
Чемпион мира/Чемпион Европы
|
ФРГ
|
Финал
|
1992
|
Чемпион мира
|
Германия
|
Финал
|
|
Чемпион Европы
|
Голландия
|
1/2 финала
|
2000
|
Чемпион мира
|
Франция
|
Победа
|
|
Чемпион Европы
|
Германия
|
Гр.турнир
|
2008
|
Чемпион мира
|
Италия
|
Гр.турнир
|
|
Чемпион Европы
|
Греция
|
Гр.турнир
|
2012
|
Чемпион мира/Чемпион Европы
|
Испания
|
Победа
|
2016
|
Чемпион мира
|
Германия
|
1/2 финала
|
|
Чемпион Европы
|
Испания
|
1/8 финала
|
2020
|
Чемпион мира
|
Франция
|
1/8 финала
|
|
Чемпион Европы
|
Португалия
|
1/8 финала
Под руководством Дидье Дешама, который в качестве игрока выигрывал чемпионаты мира и Европы, французы сыграли 24 матча на крупных турнирах и всего однажды уступили в основное время.
Обыграть «трехцветных» получилось у сборной Германии, которая на пути к золоту ЧМ-2014 добилась успеха с минимальным счетом благодаря голу Матса Хуммельса. Два года спустя португальцы справились с командой Демаша в дополнительное время, а в 2021-м швейцарцам пришлось дотягивать до серии пенальти.
Матчи сборной Франции под руководством Дидье Дешама на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
15.06.2014
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Гондурас
|
3:0
|
20.06.2014
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Швейцария
|
5:2
|
25.06.2014
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Эквадор
|
0:0
|
30.06.2014
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Нигерия
|
2:0
|
04.07.2014
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Германия
|
0:1
|
10.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Румыния
|
2:1
|
15.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Албания
|
2:0
|
19.06.2016
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Швейцария
|
0:0
|
26.06.2016
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Ирландия
|
2:1
|
03.07.2016
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Исландия
|
5:2
|
10.07.2016
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Германия
|
2:0
|
10.07.2016
|
ЧЕ
|
Финал
|
Португалия
|
0:1 (д.в.)
|
16.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Австралия
|
2:1
|
21.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Перу
|
1:0
|
26.06.2018
|
ЧМ
|
Гр.турнир
|
Дания
|
0:0
|
30.06.2018
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Аргентина
|
4:3
|
06.07.2018
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Уругвай
|
2:0
|
10.07.2018
|
ЧМ
|
1/2 финала
|
Бельгия
|
1:0
|
15.07.2018
|
ЧМ
|
Финал
|
Хорватия
|
4:2
|
15.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Германия
|
1:0
|
19.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
1:1
|
23.06.2021
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
2:2
|
28.06.2021
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
3:3 (пен. 4:5).
Итого: +15=7-2, мячи 44-20.
Кстати, в XXI веке французы всего второй раз поучаствовали в послематчевой «лотерее» и вновь потерпели неудачу. 15 лет назад команда Раймона Доменека в серии 11-метровых уступила итальянцам звание чемпиона мира.
В прошлом веке дела с пенальти у Франции складывались получше: победа и поражение в 1986-м, победа и поражение в 1996 и победа над Италией в 1998-м.
Серии пенальти сборной Франции на крупных турнирах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
21.06.1986
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Бразилия
|
1:1 (пен. — 4:3)
|
25.06.1986
|
ЧМ
|
1/2 финала
|
ФРГ
|
3:3 (пен. — 4:5)
|
22.06.1996
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Голландия
|
0:0 (пен. — 5:4)
|
26.06.1996
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Чехия
|
0:0 (пен. — 5:6)
|
03.07.1998
|
ЧМ
|
1/4 финала
|
Италия
|
0:0 (пен. — 4:3)
|
09.07.2006
|
ЧМ
|
Финал
|
Италия
|
1:1 (пен. — 3:5)
|
28.06.2021
|
ЧЕ
|
1/8 финала
|
Швейцария
|
3:3 (пен. — 4:5)
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