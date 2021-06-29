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Во второй раз в истории чемпион мира и чемпион Европы вылетели до полуфинала Евро

10:50
Футболисты сборной Франции. Фото AFP
Футболисты сборной Франции. Фото AFP
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В 1/8 финала Евро-2020 поражения потерпели действующие чемпионы мира и Европы. Сначала португальцы завершили защиту титула, уступив Бельгии, а затем французы по пенальти проиграли сборной Швейцарии.

Лишь один раз в истории на чемпионате Европы, на который приехали победители мирового и континентального первенств никто из них не пробирался в четвертьфинал. Случилось это в 2008 году, когда итальянцы и греки не сумели выбраться из своих групп.

Случаи, когда на чемпионате Европы играли действующие чемпионы мира и Европы

Турнир

Статус

Команда

Стадия вылета

1976

Чемпион мира/Чемпион Европы

ФРГ

Финал

1992

Чемпион мира

Германия

Финал

Чемпион Европы

Голландия

1/2 финала

2000

Чемпион мира

Франция

Победа

Чемпион Европы

Германия

Гр.турнир

2008

Чемпион мира

Италия

Гр.турнир

Чемпион Европы

Греция

Гр.турнир

2012

Чемпион мира/Чемпион Европы

Испания

Победа

2016

Чемпион мира

Германия

1/2 финала

Чемпион Европы

Испания

1/8 финала

2020

Чемпион мира

Франция

1/8 финала

Чемпион Европы

Португалия

1/8 финала

Под руководством Дидье Дешама, который в качестве игрока выигрывал чемпионаты мира и Европы, французы сыграли 24 матча на крупных турнирах и всего однажды уступили в основное время.

Обыграть «трехцветных» получилось у сборной Германии, которая на пути к золоту ЧМ-2014 добилась успеха с минимальным счетом благодаря голу Матса Хуммельса. Два года спустя португальцы справились с командой Демаша в дополнительное время, а в 2021-м швейцарцам пришлось дотягивать до серии пенальти.

Матчи сборной Франции под руководством Дидье Дешама на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

15.06.2014

ЧМ

Гр.турнир

Гондурас

3:0

20.06.2014

ЧМ

Гр.турнир

Швейцария

5:2

25.06.2014

ЧМ

Гр.турнир

Эквадор

0:0

30.06.2014

ЧМ

1/8 финала

Нигерия

2:0

04.07.2014

ЧМ

1/4 финала

Германия

0:1

10.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Румыния

2:1

15.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Албания

2:0

19.06.2016

ЧЕ

Гр.турнир

Швейцария

0:0

26.06.2016

ЧЕ

1/8 финала

Ирландия

2:1

03.07.2016

ЧЕ

1/4 финала

Исландия

5:2

10.07.2016

ЧЕ

1/2 финала

Германия

2:0

10.07.2016

ЧЕ

Финал

Португалия

0:1 (д.в.)

16.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Австралия

2:1

21.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Перу

1:0

26.06.2018

ЧМ

Гр.турнир

Дания

0:0

30.06.2018

ЧМ

1/8 финала

Аргентина

4:3

06.07.2018

ЧМ

1/4 финала

Уругвай

2:0

10.07.2018

ЧМ

1/2 финала

Бельгия

1:0

15.07.2018

ЧМ

Финал

Хорватия

4:2

15.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Германия

1:0

19.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Венгрия

1:1

23.06.2021

ЧЕ

Гр.турнир

Португалия

2:2

28.06.2021

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария

3:3 (пен. 4:5).

Итого: +15=7-2, мячи 44-20.

Кстати, в XXI веке французы всего второй раз поучаствовали в послематчевой «лотерее» и вновь потерпели неудачу. 15 лет назад команда Раймона Доменека в серии 11-метровых уступила итальянцам звание чемпиона мира.

В прошлом веке дела с пенальти у Франции складывались получше: победа и поражение в 1986-м, победа и поражение в 1996 и победа над Италией в 1998-м.

Серии пенальти сборной Франции на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

21.06.1986

ЧМ

1/4 финала

Бразилия

1:1 (пен. — 4:3)

25.06.1986

ЧМ

1/2 финала

ФРГ

3:3 (пен. — 4:5)

22.06.1996

ЧЕ

1/4 финала

Голландия

0:0 (пен. — 5:4)

26.06.1996

ЧЕ

1/2 финала

Чехия

0:0 (пен. — 5:6)

03.07.1998

ЧМ

1/4 финала

Италия

0:0 (пен. — 4:3)

09.07.2006

ЧМ

Финал

Италия

1:1 (пен. — 3:5)

28.06.2021

ЧЕ

1/8 финала

Швейцария

3:3 (пен. — 4:5)

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