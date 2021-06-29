Во второй раз в истории чемпион мира и чемпион Европы вылетели до полуфинала Евро

В 1/8 финала Евро-2020 поражения потерпели действующие чемпионы мира и Европы. Сначала португальцы завершили защиту титула, уступив Бельгии, а затем французы по пенальти проиграли сборной Швейцарии.

Лишь один раз в истории на чемпионате Европы, на который приехали победители мирового и континентального первенств никто из них не пробирался в четвертьфинал. Случилось это в 2008 году, когда итальянцы и греки не сумели выбраться из своих групп.

Случаи, когда на чемпионате Европы играли действующие чемпионы мира и Европы

Турнир Статус Команда Стадия вылета 1976 Чемпион мира/Чемпион Европы ФРГ Финал 1992 Чемпион мира Германия Финал Чемпион Европы Голландия 1/2 финала 2000 Чемпион мира Франция Победа Чемпион Европы Германия Гр.турнир 2008 Чемпион мира Италия Гр.турнир Чемпион Европы Греция Гр.турнир 2012 Чемпион мира/Чемпион Европы Испания Победа 2016 Чемпион мира Германия 1/2 финала Чемпион Европы Испания 1/8 финала 2020 Чемпион мира Франция 1/8 финала Чемпион Европы Португалия 1/8 финала

Под руководством Дидье Дешама, который в качестве игрока выигрывал чемпионаты мира и Европы, французы сыграли 24 матча на крупных турнирах и всего однажды уступили в основное время.

Обыграть «трехцветных» получилось у сборной Германии, которая на пути к золоту ЧМ-2014 добилась успеха с минимальным счетом благодаря голу Матса Хуммельса. Два года спустя португальцы справились с командой Демаша в дополнительное время, а в 2021-м швейцарцам пришлось дотягивать до серии пенальти.

Матчи сборной Франции под руководством Дидье Дешама на крупных турнирах

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 15.06.2014 ЧМ Гр.турнир Гондурас 3:0 20.06.2014 ЧМ Гр.турнир Швейцария 5:2 25.06.2014 ЧМ Гр.турнир Эквадор 0:0 30.06.2014 ЧМ 1/8 финала Нигерия 2:0 04.07.2014 ЧМ 1/4 финала Германия 0:1 10.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Румыния 2:1 15.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Албания 2:0 19.06.2016 ЧЕ Гр.турнир Швейцария 0:0 26.06.2016 ЧЕ 1/8 финала Ирландия 2:1 03.07.2016 ЧЕ 1/4 финала Исландия 5:2 10.07.2016 ЧЕ 1/2 финала Германия 2:0 10.07.2016 ЧЕ Финал Португалия 0:1 (д.в.) 16.06.2018 ЧМ Гр.турнир Австралия 2:1 21.06.2018 ЧМ Гр.турнир Перу 1:0 26.06.2018 ЧМ Гр.турнир Дания 0:0 30.06.2018 ЧМ 1/8 финала Аргентина 4:3 06.07.2018 ЧМ 1/4 финала Уругвай 2:0 10.07.2018 ЧМ 1/2 финала Бельгия 1:0 15.07.2018 ЧМ Финал Хорватия 4:2 15.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Германия 1:0 19.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Венгрия 1:1 23.06.2021 ЧЕ Гр.турнир Португалия 2:2 28.06.2021 ЧЕ 1/8 финала Швейцария 3:3 (пен. 4:5).

Итого: +15=7-2, мячи 44-20.

Кстати, в XXI веке французы всего второй раз поучаствовали в послематчевой «лотерее» и вновь потерпели неудачу. 15 лет назад команда Раймона Доменека в серии 11-метровых уступила итальянцам звание чемпиона мира.

В прошлом веке дела с пенальти у Франции складывались получше: победа и поражение в 1986-м, победа и поражение в 1996 и победа над Италией в 1998-м.

Серии пенальти сборной Франции на крупных турнирах