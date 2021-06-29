«За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать». Во Франции уничтожили Мбаппе за провал

Болельщики в социальных сетях обсуждают промах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти). Форвард не реализовал решающий 11-метровый в серии послематчевых пенальти.

Фанаты французской национальной команды разделились на два лагеря: одни критикуют Мбаппе, другие призывают не срываться на футболиста из-за эмоций от вылета Франции с чемпионата Европы.

Bassforreal: «Ничего, держи голову выше».

Elosendluv: «Мы тебя прощаем, брат, мы любим тебя».

Fan2ludovicmagnin: «Я из Швейцарии, но мне стыдно за французов, которые оскорбляют Мбаппе. Да, он не забил пенальти, но без него вы бы не выиграли чемпионат мира 3 года назад».

Sinssisept: «Да, Килиан, все в порядке, ты всего лишь испортил возвращение Бензема в сборную, забрал у Канте шанс выиграть «Золотой мяч» и развалил атмосферу в сборной. Удачи Швейцарии».

Winston 4 real: «Извините, но так бить решающий удар — это непростительно».

Cyprien_bsgt: «Перестаньте подлизываться! Все, что заслуживает Мбаппе — это переход в клуб из лиги 2».

Chvms: «Судя по твоему лицу, ты даже не пытаешься оправдаться. Ты переоценен».

29.zeeroo: «Прекрати брать на себя ответственность, с которой не можешь справиться на таком уровне!»

Jerem.672: «За тебя платят 120 миллионов, а ты не знаешь, как забивать».

Mathys.lckcz: «Пошел ты *****, у меня нет никаких цензурных слов после этого матча».

Alex_xgg: «Ты — просто ужас! Потерял свой былой уровень. Спрашивай с себя! Ужасный сезон в клубе, ужасное выступление в сборной, и после этого ты думаешь, что ты — топ-игрок? Ты радовал нас на чемпионате мира, радовал нас, когда играл в «Монако», но с тех пор ты словно пропал с радаров. Ты никогда это не прочитаешь, но, может, какой-нибудь менеджер твоих соцсетей хотя бы что-то передаст. Этот пенальти... 180 миллионов евро? Тут явно что-то не то».

Lohanedouret: «Французы — самые лицемерные люди в мире. Когда Мбаппе спасал матчи, особенно на чемпионате мира, вы радовались, а теперь оскорбляете его? Мбаппе не может ошибаться после того, как показал, насколько мы сильны?»

Team.mbappe7: «Килиан, если ты хочешь быть победителем, то должен знать, что такое поражения. Мы всем сердцем с тобой, и в хорошие, и в плохие времена».

Ink_woman: «Мы выигрываем и проигрываем вместе. Это называется настоящей поддержкой. Расстраиваться из-за поражения — это нормально, но не надо переходить на личности. Вы не делаете и четверти от того, что делает Мбаппе».