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Виталий Миколенко о матче с Англией: «Третий гол нас добил»

01:11
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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко объяснил причины поражения в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Я думаю, что Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает, - цитирует футболиста «Динамомания» 4 июля.  - Голландия и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет. Почему Малиновский не попал в заявку? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него болела приводящая мышца. Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро.

 Моя задача - выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я не сыграл. Два гола во втором тайме с Англией? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два - на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил».

В полуфинале Англия сыграет со сборной Дании.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/591053-vitalij-mikolenko-ne-hochu-obsuzhdat-svoyu-igru-na-evro-no-hotelos-by-vystupit-luchshe

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