Сегодня, 19 июня, сборная Венгрии сыграет против Франции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Португалия и Германия (они также играют сегодня — в 19.00).

Сборная Франции на чемпионате Европы стартовала с победы, обыграв Германию с минимальным счетом. Венгрия крупно уступила Португалии (0:3).

За матчем Венгрия — Франция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия-1».