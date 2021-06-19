Венгрия — Франция: Погба, Канте и Мбаппе выйдут с первых минут
Стали известны составы сборных Венгрии и Франции на матч группы F Евро-2020 по футболу.
Венгрия: Гулачи, О. Солои, Фиола, Орбан, Ботка, Него, Надь, Шафер, Кляйнхайслер, Шоллои, А. Солои.
Запасные: Дибус, Богдан, Лонг, Кечкеш, Холендер, Ловренчич, Варга, Шигер, Николич, Шен.
Франция: Ллорис, Павар, Кимпембе, Варан, Динь, Погба, Канте, Рабьо, Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Лемар, Жиру, Дембеле, Толиссо, Сиссоко, Эрнандес, Дюбуа, Кунде, Тюрам.
Франция идет на втором месте в группе F с 3 очками, Венгрия занимает последнее, четвертое место с 0 очков.
Матч Венгрия — Франция состоится сегодня, 19 июня. Начало — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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