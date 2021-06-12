Венгер считает Бензема уникальным нападающим

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед Евро-2020 отметил, что никто никогда не сомневался в уровне игры форварда Карима Бензема. Нападающий впервые с 2015 года был вызван в национальную команду.

«Никто никогда не сомневался в качествах Бензема. Да, было много споров, но не по поводу его игры. Карим — нападающий, который ставит команду на первое место, и это совершенно уникальный профиль для нападающего», — цитирует GFFN Венгера.

33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).