Венгер считает Бензема уникальным нападающим
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед Евро-2020 отметил, что никто никогда не сомневался в уровне игры форварда Карима Бензема. Нападающий впервые с 2015 года был вызван в национальную команду.
«Никто никогда не сомневался в качествах Бензема. Да, было много споров, но не по поводу его игры. Карим — нападающий, который ставит команду на первое место, и это совершенно уникальный профиль для нападающего», — цитирует GFFN Венгера.
33-летний нападающий в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.
15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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