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Дешам объяснил решение вернуть Бензема в сборную Франции

16:17
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему решился на возвращение нападающего Карима Бензема в национальную команду.

«Я не стану рассказывать детали нашего с Бензема разговора. Но это был очень долгий разговор, было много обменов репликами. Важно то, что будет сегодня и завтра. Тот факт, что Бензема не возвращался раньше, не мешал сборной Франции показывать хорошие результаты.

Ситуация изменилась — как с моей стороны, так и со стороны Карима. Я не собираюсь рассказывать вам, можно ли было вернуть его раньше. Условия не были выполнены, а сегодня они есть», — цитирует Дешама Goal.com со ссылкой на Telefoot.

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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