Пукки считает, что финнам необходимо показать свой максимум в матче с Данией

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки перед матчем Евро-2020 против Дании отметил, что финнам необходимо показать максимум. Игра состоится 12 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Приятно вернуться в Данию, где я провел четыре отличных года. Нам предстоит сыграть с серьезными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У них в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум», — цитирует пресс-служба УЕФА Пукки.

Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.