Пукки считает, что финнам необходимо показать свой максимум в матче с Данией
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки перед матчем Евро-2020 против Дании отметил, что финнам необходимо показать максимум. Игра состоится 12 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.
«Приятно вернуться в Данию, где я провел четыре отличных года. Нам предстоит сыграть с серьезными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У них в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум», — цитирует пресс-служба УЕФА Пукки.
Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024449--denmark-vs-finland/
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