Вдова капитана сборной Англии-1966 Мура считает, что англичане обыграют Украину
Стефани Мур, вдова капитана сборной Англии на ЧМ-1966 Бобби Мура, дала прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.
«Бобби был бы очень горд, если бы Англия смогла выиграть турнир и поднять трофей над головой, цитирует Стефани Мур The Sun 3 июля. — Думаю, что у них есть очень хороший шанс. Команда будет уверена в себе. Я ставлю на 2:1 в пользу Англии.
У них есть очень хороший шанс стать чемпионами. Представьте себе, как это могло бы поднять моральный дух всей страны. Словно 1966 год повторился бы снова. После 18 месяцев страданий от коронавируса это было бы невероятно».
Сборная Англии вместе с Муром в 1966 году единственный раз в своей истории стала чемпионом мира. В 1993 году сэр Бобби Мур умер от рака. Ему был 51 год.
Матч Украина — Англия состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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