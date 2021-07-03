Вдова капитана сборной Англии-1966 Мура считает, что англичане обыграют Украину

Стефани Мур, вдова капитана сборной Англии на ЧМ-1966 Бобби Мура, дала прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.

«Бобби был бы очень горд, если бы Англия смогла выиграть турнир и поднять трофей над головой, цитирует Стефани Мур The Sun 3 июля. — Думаю, что у них есть очень хороший шанс. Команда будет уверена в себе. Я ставлю на 2:1 в пользу Англии.

У них есть очень хороший шанс стать чемпионами. Представьте себе, как это могло бы поднять моральный дух всей страны. Словно 1966 год повторился бы снова. После 18 месяцев страданий от коронавируса это было бы невероятно».

Сборная Англии вместе с Муром в 1966 году единственный раз в своей истории стала чемпионом мира. В 1993 году сэр Бобби Мур умер от рака. Ему был 51 год.

Матч Украина — Англия состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Начало в 22.00 по московскому времени.