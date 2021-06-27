Вайналдум отметил, что Нидерланды не смогли справиться с прессингом чехов

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вайналдум поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против Чехии (0:2).

«Голы, которые мы пропустили, шансы, которые упустили сами, — вот все, что сейчас приходит в голову, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 27 июня. — После предъявления красной карточки нам было сложно оказывать давление. Стало только тяжелее.

Весь матч целиком сложился для нас непросто. Почему-то мы не могли справиться с тем, как нас прессинговали. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого недостаточно».

Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.