В УЕФА поблагодарили Россию за организацию Евро-2020

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент прокомментировал «СЭ» уровень организации матчей Евро-2020 по футболу в России.

«Очень нравится организация в Санкт-Петербурге, — заявил «СЭ» Климент. — Все сделано на очень высоком уровне. Отличные условия для болельщиков. Большое преимущество, что иностранцам не нужны визы, если у них есть билеты на матч. Бесплатный городской транспорт. Чувствую хорошую атмосферу, люди гуляют на улицах, стадионы вновь заполняются зрителями — это очередные доказательства возвращения футбола. Это позитивный момент. Очень благодарны России и РФС за поддержку. Мы уважаем это».

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16.00 (мск). В этом городе также пройдут игры: Финляндия — Бельгия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и четвертьфинал Евро-2020.

12 июня команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).