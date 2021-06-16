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В УЕФА поблагодарили Россию за организацию Евро-2020

11:50
Болельщик в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщик в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент прокомментировал «СЭ» уровень организации матчей Евро-2020 по футболу в России.

«Очень нравится организация в Санкт-Петербурге, — заявил «СЭ» Климент. — Все сделано на очень высоком уровне. Отличные условия для болельщиков. Большое преимущество, что иностранцам не нужны визы, если у них есть билеты на матч. Бесплатный городской транспорт. Чувствую хорошую атмосферу, люди гуляют на улицах, стадионы вновь заполняются зрителями — это очередные доказательства возвращения футбола. Это позитивный момент. Очень благодарны России и РФС за поддержку. Мы уважаем это».

16 июня сборная России сыграет против Финляндии в Санкт-Петербурге, встреча начнется в 16.00 (мск). В этом городе также пройдут игры: Финляндия — Бельгия, Швеция — Словакия, Швеция — Польша и четвертьфинал Евро-2020.

12 июня команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи