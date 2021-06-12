В сборной Финляндии нет травмированных перед первым матчем на Евро-2020

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва перед матчем Евро-2020 против Дании отметил, что все игроки здоровы. Игра состоится 12 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

«У нас нет новых травм. Сейчас на заключительной тренировке мы посмотрим, все ли игроки в форме на 100 процентов. Но на данный момент все выглядит хорошо.», — цитирует пресс-служба УЕФА Канерву.

Напомним, что соперниками Дании и Финляндии по группе являются также команды Бельгии и России.