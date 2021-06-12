Петкович заявил, что Швейцария хочет доминировать в матчах Евро-2020
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович перед матчем против Уэльса на Евро-2020 отметил, что обе команды не знают, чего ждать друг от друга. Игра состоится 12 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.
«Следует ли нам быть осторожными или сыграть в открытый футбол? Я считаю, что нужно быть готовым к обоим стилям. Это первый матч, и пока непонятно, в какой форме находятся команды. Это касается как Швейцарии, так и Уэльса.
Как мы показали в последнее время: мы хотим доминировать в игре, владеть мячом, диктовать темп. Мы также хотим иметь преимущество в третьей зоне и забивать голы. Чтобы добиться этого, нам нужно быть очень сосредоточенными и правильно защищаться, даже когда мы владеем мячом. Наш подход к игре важен с первых же секунд", — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024448--wales-vs-switzerland/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю