Петкович заявил, что Швейцария хочет доминировать в матчах Евро-2020

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович перед матчем против Уэльса на Евро-2020 отметил, что обе команды не знают, чего ждать друг от друга. Игра состоится 12 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Следует ли нам быть осторожными или сыграть в открытый футбол? Я считаю, что нужно быть готовым к обоим стилям. Это первый матч, и пока непонятно, в какой форме находятся команды. Это касается как Швейцарии, так и Уэльса.

Как мы показали в последнее время: мы хотим доминировать в игре, владеть мячом, диктовать темп. Мы также хотим иметь преимущество в третьей зоне и забивать голы. Чтобы добиться этого, нам нужно быть очень сосредоточенными и правильно защищаться, даже когда мы владеем мячом. Наш подход к игре важен с первых же секунд", — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.