Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании на чемпионатах Европы

Форвард сборной Испании Альваро Мората забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020. Он стал лучшим бомбардиром команды на чемпионатах Европы.

Это его шестой гол за сборную за историю выступлений на Евро. По этому показателю он обошел Фернандо Торреса (пять мячей).

?? Лучшие бомбардиры Испании в финальных стадиях ЕВРО:



??6? Альваро Мората

??5? Фернандо Торрес

??4? Давид Вилья#ЕВРО2020 pic.twitter.com/IpNPONO9sM — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 6, 2021

Италия и Испания в данный момент играют дополнительное время. Счет равный — 1:1.