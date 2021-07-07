Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании на чемпионатах Европы
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Форвард сборной Испании Альваро Мората забил гол в ворота Италии в полуфинале Евро-2020. Он стал лучшим бомбардиром команды на чемпионатах Европы.
Это его шестой гол за сборную за историю выступлений на Евро. По этому показателю он обошел Фернандо Торреса (пять мячей).
Италия и Испания в данный момент играют дополнительное время. Счет равный — 1:1.
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