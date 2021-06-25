В Госдуме отреагировали на критику зарплат российских футболистов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» критические высказывания олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой в адрес футболистов сборной России об уровне их зарплат.

«Любой спортсмен и любой гражданин имеют право высказывать свою точку зрения. Негодования Владлены на фоне неудачи футбольной сборной на Евро, конечно, воспринимаются ярко и неоднозначно. О зарплатах наших и зарубежных футболистов говорят уже десятилетиями. Все говорят, что это несоизмеримо дорого и несправедливо на фоне зарплат в других видах спорта, где наши ребята достигают гораздо больших успехов. Так оно и есть. Но здесь футболисты не сами назначают себе такие зарплаты, это диктуется рынком. Это не профессиональный спорт», — сказал Свищев «СЭ».

Также президент Федерации керлинга Свищев высказал свое мнение о зарплатах российских футболистов.

«На мой взгляд, зарплаты наших футболистов действительно необоснованные. Хорошие футболисты едут в первоклассные клубы за меньшие зарплаты. К нам все же едут зарабатывать, мы для иностранных футболистов экзотическая страна. А в Китай, Америку и на Ближний Восток футболисты едут за еще большие деньги», — добавил Свищев.

Ранее Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов, а также сказала, что в жизни не заработает столько, сколько зарабатывает полузащитник Роман Зобнин в месяц.