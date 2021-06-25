Акинфеев: «Сборная России не может прибавить в футболе, стоит на одном уровне»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2020.

– Смотрел игру с Данией, думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где. В любом случае это праздник — ведь футбол создан для болельщиков. Так же как театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.