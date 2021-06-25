Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Акинфеев: «Сборная России не может прибавить в футболе, стоит на одном уровне»

13:58
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Теги:

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от выступления сборной России на Евро-2020.

– Смотрел игру с Данией, думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где. В любом случае это праздник — ведь футбол создан для болельщиков. Так же как театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 214186
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.0%
Тренер
22.8%
Игроки
3.8%
Отдельные игроки
1.3%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
42.2%
Обсудить опрос

Читайте также

Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
В Липецкой области погибла еще одна школьница из "группы смерти"
Видео: предупредительные выстрелы по Дефендеру
Посольство США в России вновь вывесило флаг ЛГБТ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля