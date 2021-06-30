В Госдуме осудили поведение украинских болельщиков на матче против Швеции

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод, который произошел во время матча Швеция — Украина (1:2 д.в.). Во время матча украинские фанаты разорвали майку болельщику с флагом России.

«Зачем это нужно было делать? На радостях взяли и побили парня в российской форме. Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу. Это не только недопустимо, но и бессмысленно. Для чего это нужно? К сожалению, не получилось обойтись без политики», — сказал Свищев «СЭ».

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже не было российского флага, а его футболка была порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).