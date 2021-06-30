Болельщику с флагом России порвали футболку на трибуне с украинскими фанатами на матче Евро-2020
02:11
Во вторник, 29 июня, сборная Украины переиграла Швецию (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Глазго.
После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже не было российского флага, а его футболка была порвана.
Отмечается, что, скорее всего, на трибуне произошел конфликт на политической почве.
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
Опрос
проголосовало: 1254Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Читайте также
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю