«Украина без суеты вышла в 1/4 финала, вата визжит». Реакция болельщиков на победу Украины над Швецией

Сборная Украины победила Швецию (2:1 доп.вр.) в матче 1/8 финала Евро-2020 и впервые в своей истории попала в четвертьфинал чемпионата Европы.

Болельщики в социальных сетях эмоционально отреагировали на проход украинцев в следующую стадию.

Olgalike: «Я теперь молюсь на сборную Украины против англичан».

Alexander_oskin: «Сборная Украины по футболу с блеском перешла в четвертьфинал Евро. Наши позорники могли бы брать с них пример. Думаю, сборной России по футболу надо резко снизить зарплаты и перевести на сдельную работу: платить премию за успехи».

Markelov63: «А как российские функционеры от футбола объясняют сами себе причины провала сборной России по сравнению, например, со сборной Украины?»

Bad_headd: «Нет, я конечно все понимаю, но к пяти-то утра можно уже как-то менее громко под моими окнами праздновать победу Украины? Мы ведь даже не в Украине!»

R1ght_Now: «Сборная Украины побеждает сборную Швеции со счётом 2:1 и выходит в 1/4 ЧЕ по футболу. Что за матч! Молодцы, красавцы, бойцы!»

Greenwood 888 : «Тактично, без суеты Украина выходит в 1/4 финала. Вата только визжит. Говорю впервые за свою жизнь: Украина, браво!»

Passatijiy: «Час смотрю «Матч ТВ», говорили обо всем, кроме матча с участием Украины. Ну, наконец-то узнал, что «Украина чудом вползла в четвертьфинал». Нет, телевизор смотреть — себя не уважать».

IlyaShats: «У Украины игроки голодные, у России игроки сытые. Чтоб творить художник должен быть голодным».

Sergeant_lipka: «Даешь финал Украина — Дания!»

Red_blue_girl: «Я еще во время первого группового матча Украины сказала, что жду их в финале, теперь сижу с чувством шока и лицом Ванги».

WatermelonONK: «К сожалению, смотрел матч по РосТВ. Ну, казалось бы, спорт, следи за игрой. Комментаторы через минуту: «Сборная Украины совсем слаба... Устали игроки сборной Украины... Шведы выглядят намного сильнее... Ярмоленко еле ноги волочит... Украина просела...» И так что, каждый день?»