Унаи Симон: «Отдал бы приз лучшему игроку матча Зоммеру»
Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился эмоциями после победы команды над Швейцарией в 1/4 финала Евро (1:1, 3:1 по пенальти). Он был признан лучшим игроком встречи.
«Честно говоря, я бы отдал приз лучшему игроку матча Янну Зоммеру...
Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждет очень сложный соперник.
К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/
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