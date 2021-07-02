Унаи Симон: «Отдал бы приз лучшему игроку матча Зоммеру»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился эмоциями после победы команды над Швейцарией в 1/4 финала Евро (1:1, 3:1 по пенальти). Он был признан лучшим игроком встречи.

«Честно говоря, я бы отдал приз лучшему игроку матча Янну Зоммеру...

Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждет очень сложный соперник.

К полуфиналу мы должны подойти свежими и с высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.