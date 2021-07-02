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Пять промахов в серии пенальти в Санкт-Петербурге — второй результат в истории Евро

22:35
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Сборные Швейцарии и Испании (1:1 д.в., пенальти — 1:3) в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы допустили пять промахов. Это второй результат в истории Евро. Больше неудачных попыток было зафиксировано только четвертьфинале-2016 между сборными Германии и Италии, которые не смогли общими усилиями забить семь из 18 пенальти.

Швейцарское трио пенальтистов Шер-Аканджи-Варгас установило антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее игроки одной команды не промахивались тремя ударами подряд. Серии из двух неудач выдавали немцы Мюллер и Езил, итальянцы Пелле и Бонуччи, голландцы Франк де Бур и Стам, англичане Янг и Эшли Коул, а также хорваты Ракитич и Петрич.

Серии пенальти на чемпионатах Европы, в которых допускалось более одного промаха

Дата

Стадия

Матч

Счет

По пенальти

Вратари

Промазавшие

Промахи

02.07.2016

1/4 финала

Германия — Италия

1:1

6:5

Нойер — Буффон

Мюллер, Езил, Швайнштайгер — Дзадза, Пеле, Бонуччи, Дармиан

7

02.07.2021

1/4 финала

Швейцария — Испания

1:1

1:3

Зоммер — Симон

Бускетс, Родри — Шер, Аканджи, Варгас

5

29.06.2000

1/2 финала

Италия — Голландия

0:0

3:1

Тольдо — ван дер Сар

Мальдини — Ф.де Бур, Стам, Босвелт

4

24.06.2004

1/4 финала

Португалия — Англия

2:2

6:5

Рикарду — Джеймс

Руй Кошта — Бекхэм, Вассел

3

26.06.2004

1/4 финала

Голландия — Швеция

0:0

5:4

ван дер Сар — Исакссон

Коку — Ибрагимович, Мельберг

3

20.06.2008

1/4 финала

Турция — Хорватия

1:1

3:1

Рюштю — Плетикоса

Модрич, Ракитич, Петрич

3

22.06.2008

1/4 финала

Испания — Италия

0:0

4:2

Касильяс — Буффон

Гюиса — Де Росси, Ди Натале

3

24.06.2012

1/4 финала

Италия — Англия

0:0

4:2

Буффон — Харт

Монтоливо — Янг, Коул

3

27.06.2012

1/2 финала

Испания — Португалия

0:0

4:2

Касильяс — Руй Патрисиу

Хаби Алонсо — Жоау Моутинью, Бруну Алвеш

3

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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