Сборные Швейцарии и Испании (1:1 д.в., пенальти — 1:3) в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы допустили пять промахов. Это второй результат в истории Евро. Больше неудачных попыток было зафиксировано только четвертьфинале-2016 между сборными Германии и Италии, которые не смогли общими усилиями забить семь из 18 пенальти.

Швейцарское трио пенальтистов Шер-Аканджи-Варгас установило антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее игроки одной команды не промахивались тремя ударами подряд. Серии из двух неудач выдавали немцы Мюллер и Езил, итальянцы Пелле и Бонуччи, голландцы Франк де Бур и Стам, англичане Янг и Эшли Коул, а также хорваты Ракитич и Петрич.

Серии пенальти на чемпионатах Европы, в которых допускалось более одного промаха