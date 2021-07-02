Пять промахов в серии пенальти в Санкт-Петербурге — второй результат в истории Евро
Сборные Швейцарии и Испании (1:1 д.в., пенальти — 1:3) в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы допустили пять промахов. Это второй результат в истории Евро. Больше неудачных попыток было зафиксировано только четвертьфинале-2016 между сборными Германии и Италии, которые не смогли общими усилиями забить семь из 18 пенальти.
Швейцарское трио пенальтистов Шер-Аканджи-Варгас установило антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее игроки одной команды не промахивались тремя ударами подряд. Серии из двух неудач выдавали немцы Мюллер и Езил, итальянцы Пелле и Бонуччи, голландцы Франк де Бур и Стам, англичане Янг и Эшли Коул, а также хорваты Ракитич и Петрич.
Серии пенальти на чемпионатах Европы, в которых допускалось более одного промаха
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
По пенальти
|
Вратари
|
Промазавшие
|
Промахи
|
02.07.2016
|
1/4 финала
|
Германия — Италия
|
1:1
|
6:5
|
Нойер — Буффон
|
Мюллер, Езил, Швайнштайгер — Дзадза, Пеле, Бонуччи, Дармиан
|
7
|
02.07.2021
|
1/4 финала
|
Швейцария — Испания
|
1:1
|
1:3
|
Зоммер — Симон
|
Бускетс, Родри — Шер, Аканджи, Варгас
|
5
|
29.06.2000
|
1/2 финала
|
Италия — Голландия
|
0:0
|
3:1
|
Тольдо — ван дер Сар
|
Мальдини — Ф.де Бур, Стам, Босвелт
|
4
|
24.06.2004
|
1/4 финала
|
Португалия — Англия
|
2:2
|
6:5
|
Рикарду — Джеймс
|
Руй Кошта — Бекхэм, Вассел
|
3
|
26.06.2004
|
1/4 финала
|
Голландия — Швеция
|
0:0
|
5:4
|
ван дер Сар — Исакссон
|
Коку — Ибрагимович, Мельберг
|
3
|
20.06.2008
|
1/4 финала
|
Турция — Хорватия
|
1:1
|
3:1
|
Рюштю — Плетикоса
|
Модрич, Ракитич, Петрич
|
3
|
22.06.2008
|
1/4 финала
|
Испания — Италия
|
0:0
|
4:2
|
Касильяс — Буффон
|
Гюиса — Де Росси, Ди Натале
|
3
|
24.06.2012
|
1/4 финала
|
Италия — Англия
|
0:0
|
4:2
|
Буффон — Харт
|
Монтоливо — Янг, Коул
|
3
|
27.06.2012
|
1/2 финала
|
Испания — Португалия
|
0:0
|
4:2
|
Касильяс — Руй Патрисиу
|
Хаби Алонсо — Жоау Моутинью, Бруну Алвеш
|
3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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