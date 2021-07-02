Унаи Симон признан лучшим игроком матча Швейцария — Испания
Лучшим игроком матча 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания признан вратарь Унаи Симон, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании победила Швейцарию (1:1, 3:1 по пенальти). Швейцарец Денис Закария забил автогол, а Джердан Шакири сравнял счет. В дополнительное время команды не отметились голами. В серии пенальти точнее оказались испанцы.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/
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