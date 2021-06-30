Украинский болельщик выбежал на поле после матча Евро-2020 со Швецией. Фото

Сборная Украины переиграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1). После финального свистка на поле выбежал украинский болельщик.

Сотрудники стадиона в Глзаго оперативно среагировали на инцидент и задержали человека без футболки, вырвавшегося на поле. За фаната вступились игроки сборной Украины.

29 июня. Глазго. Швеция — Украина — 1:2. Болельщики выбежал на поле после матча. Фото AFP

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.