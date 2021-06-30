Полузащитник сборной Франции Поль Погба спустя сутки после поражения от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020 обратился к фанатам.

«Иногда футбол бывает жестоким... жестоким и красивым. Вчера игра принесла печаль нам, но радость нашим соперникам. В этом вся прелесть футбола. Конечно, все мы хотели, чтобы у нас был положительный результат.

Большое спасибо всем нашим фанатам по всему миру. Было приятно видеть вас, слышать вас и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и радость на протяжении всех наших игр. Мы будем держать голову выше и вернемся сильнее.

Напоследок хочу также поздравить Швейцарию", — написал Погба в Instagram.

« Иногда футбол бывает жестоким... жестоким и красивым. Вчера игра принесла печаль нам, но радость нашим соперникам. В этом вся прелесть футбола. Конечно, все мы хотели, чтобы у нас был положительный результат.

Большое спасибо всем нашим фанатам по всему миру. Было приятно видеть вас, слышать вас и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и радость на протяжении всех наших игр. Мы будем держать голову выше и вернемся сильнее. Напоследок хочу также поздравить Швейцарию».