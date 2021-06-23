Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
20:55
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.
Испания разгромила Словакию (5:0). Швеция победила Польшу (3:2). Благодаря этим результатам украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.
Третье место в группе Е заняла Словакия. У нее три очка, как и у Украины, но словаки уступают украинцам и финнам из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
На Евро-2020 в группе В украинцы победили Македонию (2:1), уступили Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Сборная Украины впервые в своей истории вышла из группы на чемпионате Европы.
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