Гол Классона в добавленное время принес Швеции победу над Польшей

Сборные Швеции и Польши сыграли в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу шведов.

Шведы вели по ходу матча со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Эмиль Форсберг. Однако поляков почти выручил лидер команды Роберт Левандовски, который также в этой встрече сделал дубль и сравнял счет. Но в добавленное ко второму тайму время нападающий «Краснодара» Виктор Классон принес Швеции три очка.

Швеция набрала 7 очков и заняла первое место в группе Е. Поляки набрали только 1 очко и, заняв четвертое место в группе, закончили выступление на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы

Группа E

Швеция — Польша — 3:2 (1:0)

Голы: Форсберг, 2 (1:0). Форсберг, 59 (2:0). Левандовски, 61 (2:1). Левандовски, 84 (2:2). Классон, 90+4 (3:2).

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 68), Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль, Куайзон (Кулушевски, 55), Форсберг (Классон, 78), Олссон, Исак (Берг, 68).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Пухач (Франковски, 46), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Зелиньски, Южвяк (Шверчок, 61), Левандовски, Свидерски.

Предупреждения: Даниэльсон, 10. Крыховяк, 74. Глик, 83.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Дингерт (Германия), Аттуэлл (Англия).

23 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».