Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.

Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).