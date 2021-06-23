Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
21:12
Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.
Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.
Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.
В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).
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