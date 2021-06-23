Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

21:12
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Фото AFP
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Фото AFP
Теги:

Сборная Украины завоевала путевку в плей-офф чемпионата Европы. Команда вышла из группы на Евро впервые в своей истории.

Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5563
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Евро-2020: расписание и результаты матчей 23 июня, Португалия — Франция
Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля