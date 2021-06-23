Соперник России по группе Евро Финляндия сохраняет теоретические шансы на выход в 1/8 финала

Поражения Польши от Швеции (2:3) и Словакии от Испании (0:5) в группе Е чемпионата Европы по футболы привели к тому, что текущий рейтинг сборных, занявших третьи места, выглядит так:

1. Группа D — Чехия — 4 очка, разность мячей — 3-2

2. Группа А — Швейцария — 4 очка, 4-5

3. Группа С — Украина — 3 очка, 4-5

4. Группа В — Финляндия, 3 очка, 1-3

5. Группа Е — Словакия, 3 очка, 2-7

Сборная Словакии лишилась шансов попасть в плей-офф, а финны сохраняют теоретические шансы выйти в 1/8 финала.

Для этого в группе F либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).

При таком раскладе Финляндия сыграет в плей-офф с Швецией.