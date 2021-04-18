В оргкомитете Евро-2020 прокомментировали информацию о дополнительных матчах турнира в Санкт-Петербурге

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможных дополнительных матчах в городе.

«Если честно, мне пока нечего сказать. Будет заседание исполкома, на котором, может быть, какие-то решения будут приняты. Достоверной информации о существовании каких-то решений нет. На заседании исполкома, скорее всего, какая-то ясность появится, но такого вопроса в повестке нет. Поэтому не могу ничего гарантировать», — сказал Сорокин «СЭ».

Ранее сообщалось, что УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы. По данным Daily Mail, Дублин с понедельника лишиться статуса города-хозяина турнира, поэтому УЕФА ищет альтернативные стадионы для трех матчей группового этапа и одной игры 1/8 финала.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Санкт-Петербург должен принять четыре матча турнира: три игры группового этапа (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия) и один из четвертьфиналов.

(Артем Бухаев)