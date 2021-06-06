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У Баринова нет значимых проблем со здоровьем, Кудряшов получил травму икроножной мышцы

6 июня 2021, 19:51
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ"/ Canon EOS-1D X Mark II.
Федор Кудряшов. Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/ Canon EOS-1D X Mark II.
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Игроки сборной России Федор Кудряшов и Дмитрий Баринов прошли дообследование, сообщает официальный Telegram-канал российской команды 6 июня. У Баринова клинически значимых проблем со здоровьем нет.

У Федора Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы — в ближайшие дни он пройдет курс физиотерапевтического лечения. Окончательное решение об участии Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии.

Кудряшов получил травму на разминке перед матчем Евро-2020 против сборной Болгарии (0:1). Вместо него на поле вышел Андрей Семенов. Комментатор Павел Занозин в эфире Первого канала сообщил, что футболист может пропустить Евро. Баринов в этой же игре был заменен на Игоря Дивеева на 50-й минуте.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/760

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