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Английские болельщики свистели после того, как игроки сборной встали на одно колено

6 июня 2021, 19:47
Игроки сборной Англии. Фото Sky Sports.
Игроки сборной Англии. Фото Sky Sports.
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Игроки сборной Англии встали на одно колено перед товарищеским матчем со сборной Румынии в знак поддержки движения по борьбе с расизмом. Некоторые болельщики на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро после этого начали свистеть, сообщает 6 июня Sky Sports. При этом другая часть болельщиков аплодировала.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда и дальше будет становиться на одно колено перед матчами. После первого тайма счет в матче равный — 0:0.

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