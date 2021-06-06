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Австрия сыграла вничью со Словакией

6 июня 2021, 20:21
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Австрия сыграла вничью со Словакией в товарищеском матче — 0:0. Матч проходил в Вене (Австрия).

На Евро-2020 австрийцы сыграют со сборными Украины, Голландии и Северной Македонии. Словаки встретятся с Испанией, Швецией и Польшей.

Товарищеские матчи

Австрия — Словакия — 0:0

Австрия: Бахманн, Ульмер, Алаба (Шауб, 46), Хинтереггер, Линхарт, Триммель (Пош, 78), Забитцер (Лаймер, 46), Лазаро (Грегорич, 78), Гриллич, Баумгартнер (Ильзанкер, 54), Калайджич (Арнаутович, 64).

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Куцка (Вайсс, 64), Дуда (Кошельник, 76), Гараслин (Бенеш, 76), Громада (Грегуш, 63), Мак (Хрошовски, 64), Шранц (Дюриш, 7).

Предупреждение: Губочан, 48.

Судья: Шнидер (Швейцария).

6 июня. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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