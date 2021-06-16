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Турция — Уэльс: стартовые составы команд на матч Евро-2020

18:30
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Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 Турция — Уэльс.

Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш, Йокушулу, Чалханоглу, Туфан, Караман, Юндер, Йылмаз.

Уэльс: Уорд, Робертс, Мепам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен, Бэйл, Рэмси, Джеймс, Мур.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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