Турция — Уэльс: стартовые составы команд на матч Евро-2020
18:30
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 Турция — Уэльс.
Турция: Чакыр, Челик, Айхан, Сеюнджю, Мераш, Йокушулу, Чалханоглу, Туфан, Караман, Юндер, Йылмаз.
Уэльс: Уорд, Робертс, Мепам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен, Бэйл, Рэмси, Джеймс, Мур.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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