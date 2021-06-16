Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией
18:27
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Нападающий российской команды Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств. Это один из лучших показателей в истории Евро.
Больше (17 раз) выигрывали только француз Патрис Эвра (в матче с Албанией, 2016 год) и исландец Колбейнн Сингторссон (матч против Португалии, 2016 год).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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