Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией

18:27
Теги:

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Нападающий российской команды Артем Дзюба выиграл 11 верховых единоборств. Это один из лучших показателей в истории Евро.

Больше (17 раз) выигрывали только француз Патрис Эвра (в матче с Албанией, 2016 год) и исландец Колбейнн Сингторссон (матч против Португалии, 2016 год).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Уэльс, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Как распознать инфантилизм в ребенке и что с этим делать
Полицейским пришлось отстреливаться от агрессивной толпы в Татарстане

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи