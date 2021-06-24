Тренер Венгрии доволен игрой команды в матче с Германией
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после ничейного матча с Германией (2:2) в 3-м туре Евро-2020 прокомментировал вылет из турнира.
«Мы были так близки к подвигу. Не просто к историческому событию, к совершенно невообразимому. Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый.
Мы не боялись, ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома. Им есть, чем гордиться», — цитирует Росси Nemzeti Sport.
Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.
Дополнительная информация:
https://www.nemzetisport.hu/foci-eb-2020/eb-2020-meg-a-legszebb-tundermesek-vege-sem-boldog-feltetlenul-marco-rossi-2834481
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