Тренер Венгрии доволен игрой команды в матче с Германией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после ничейного матча с Германией (2:2) в 3-м туре Евро-2020 прокомментировал вылет из турнира.

«Мы были так близки к подвигу. Не просто к историческому событию, к совершенно невообразимому. Даже в лучших сказках конец не всегда счастливый.



Мы не боялись, ребята сделали все, о чем я их просил. Семь-восемь миллионов венгров смотрели на нас дома. Им есть, чем гордиться», — цитирует Росси Nemzeti Sport.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.